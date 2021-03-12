شكرا لقرائتكم خبر عن المطربة شذى تطرح أحدث أغنياتها "مقلوبة حياتى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت المطربة شذى، أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "مقلوبة حياتي"، عبر "يوتيوب"، والأغنية من كلمات الشاعر الغنائي أحمد الجندي وألحان مدين ومن توزيع عمرو إسماعيل ومهندس الصوت ماهر صلاح.

وتصدرت المطربة شذى، تريند تويتر، بعد إطلاقها البوستر التشويقي لأغنيتها الجديدة "مقلوبة حياتي"، وظهرت شذى خلال البوستر الجديد الذي شاركته مع جمهورها للترويج لأغنيتها الجديدة بإطلالة مميزة باللون الأبيض.

وطرحت المطربة شذى منذ فترة أغنية "أجمل أوقات" والتى سجلتها خصيصًا بمناسبة عيد الحب قبل الماضى، وتنتمى إلى طبيعة الأغانى الرومانسية، وهى من كلمات محمد عاطف ومن ألحان مدين، وتوزيع وسام عبد المنعم والأغنية تم تسجيلها تحت إشراف مهندس الصوت خالد سند.



شذي

الأغنية لم تكن مرتبطة بمناسبة معينة، ولكن قررت شذى ومعها القائمون على الأغنية أن يشاركوا جمهور شذى بـ"أجمل أوقات" في عيد الحب لأن الأغنية تنتمي إلى نوعية الأغانى "الرومانسية".