شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ياسمين صبري بالعباءة وغطاء الرأس فى إحدى الحفلات بدبى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتواجد النجمة ياسمين صبرى في دبى من أجل حضور احتفالية احدى "البراندات" العالمية، حيث حضرت ياسمين بإطلالة خليجية مرتدية العباءة وغطاء الرأس، ونشرت ياسمين صبري فيديو عبر ستورى حسابها بموقع انستجرام وكشفت فيها عن اطلالتها التي تم تداولها بكثافة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لاسيما وأنها المرة الأولى التي تظهر فيها ياسمين صبري بهذه الاطلالة.



ياسمين صبري

ووجهت ياسمين صبري مؤخراً رسالة إلى جمهورها عبر حسابها بموقع "توتيور"، وكانت الرسالة حول حب الشخص لنفسه، مشيرة إلى أن حبك لنفسك ليس أنانية، واعتبرت أن مقولة "حبك لنفسك أنانية" خطأ شنيع، حيث شاركت ياسمين بصفحة من كتاب يتحدث عن الخرافات وحب النفس، جاء فيه أن هناك خرافة تتمثل في أن حبك لنفسك أنانية، فيما وجهت الفنانة ياسمين صبرى رسالة إلى جمهورها، قائلة:"أحب نفسك".



ياسمين صبري بالبعاءة وغطاء الراس

وفى سياق آخر قررت ياسمين صبرى الغياب عن دراما رمضان المقبل، والحصول على إجازة بعد تقديمها مسلسل "فرصة تانية" رمضان الماضى وهو معالجة دراما محمد سيد بشير، وتأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة كل من: أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داوود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة.



ياسمين صبري



ياسمين صبري