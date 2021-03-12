شكرا لقرائتكم خبر عن نجل شقيق عبد الحليم حافظ: سنتخذ الإجراءات القانونية ضد منظم حفل الهولوجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد شبانة، نجل شقيق عبد الحليم حافظ لـ"الخليج 365"، أن ورثة العندليب فوجئوا بإعلان إحدى شركات تنظيم الحفلات، عن تنظيم احتفالية هولوجرام لعبد الحليم حافظ يوم 2 أبريل المقبل في قصر البارون دون الرجوع إلى الورثة والحصول على التصريحات التي من المفترض أن تشرف عليها وزارة الثقافة مشددًا على أن الورثة سيسلكون الطرق القانونية للحفاظ على حقوقهم.

وأوضح شبانة إلى أن ورثة عبد الحليم حافظ، أصدروا بيانا أمس الخميس يستنكرون فيها تنظيم الحفل دون الحصول على تصريح منهم لاستغلال اسم أو صورة أو أغاني عبد الحليم، وكشف عن أن الورثة هم محمد شبانة ابن شقيق عبد الحليم حافظ، وزينب الشناوى ابنة (عليا) شقيقة عبد الحليم، وابتسام إسماعيل شبانة ابن الشقيق الأكبر لعبد الحليم حافظ

وأشار محمد شبانة إلى أن حقوق أسرة عبد الحليم حافظ دائمًا منتهكة طول الوقت، ولكنهم قرروا عدم السكوت مشيرًا إلى أنهم يستعدون لمقاضاة الشركة التي نظمت حفل الفنانة كارول سماحة التي غنت فيه مع عبد الحليم حافظ بطريقة الهولوجرام عام 2019 دون الحصول على موافقة الورثة مناشدًا وزارة الثقافة بأن يكون هناك قانونا يحمى الملكية الفكرية وأن كل من يريد استغلال اسم أو أعمال الفنانين الراحلين لابد أن تتم بتصريح من الورثة وذلك تحت إشراف وزارة الثقافة.

ويجرى ”الخليج 365” الاتصال بالشركة المعلنة والمنفذة للحفل من أجل الحصول على رد حول تصريحات شبانة وتوضيح الأمور.