شكرا لقرائتكم خبر عن مراد مكرم ينضم لمسلسل "أحسن أب" مع على ربيع رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم الفنان مراد مكرم لقائمة أبطال مسلسل على ربيع الجديد "أحسن أب"، المقرر أن يعرض فى شهر رمضان المقبل، ويبدأ تصوير مشاهده الأيام القليلة المقبلة فى العديد من الديكورات والتى تجمع بينه وبين بطل العمل، ويشارك فى المسلسل عدد كبير من النجوم إضافة إلى عدد من ضيوف الشرف.

مسلسل "أحسن أب" تأليف محمد محمدى وأحمد محيى، وإخراج معتز التونى وإنتاج شركة سينرجى، حيث قررت المتحدة للخدمات الإعلامية دفع الملل، والحفاظ على الإيقاع السريع للمسلسلات التليفزيونية التى باتت وجبة رئيسية للجمهور فى موسم رمضان من كل عام، من خلال تقديم هذا العام 4 مسلسلات، كل منها 15 حلقة فقط، ويقوم ببطولتها كبار نجوم الدراما التليفزيونية.

يذكر أن أخر أعمال الفنان مراد مكرم مسلسل "شبر مبة"، وينتمى لنوعية مسلسلات ذات الحلقات الطويلة في 45 حلقة، ويشارك في بطولته أحمد السعدني، نجلاء بدر، مراد مكرم، ندى موسى، محمد علي رزق، نهى عابدين، ثراء جبيل، رجاء الجداوي، إنعام سالوسة، ورشا بن معاوية، وآخرون، تأليف شريف بدر الدين وورشة كتابة، إخراج طارق رفعت، إنتاج "سينرجى".