شكرا لقرائتكم خبر عن بعد فوزها بـ"جولدن جلوب".. روزاموند بايك تكشف مكان خاص تحتفظ فيه بالجوائز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت ممثلة هوليود روزاموند بايك، عن سر حول المكان الذي تضع فيه جوائزها، وذلك أثناء حوارها مع المذيعة الين، حينما تطرقت إلى فوزها بجائزة جولدن جلوب الأخيرة كأفضل ممثلة عن دورها بفيلم "I Care a Lot"، حيث أكدت أنها دفنت الجائزة فى حديقة منزلها، رداً على سؤال إلين، حول المكان الذي تخزن جوائزها فيه.



روزاموند بايك

وأضافت روزاموند بايك، مازحة خلال حوارها مع إلين، أنها بعدما ترحل عن الدنيا تتمنى لساكنى منزلها أن يجدوا الجائزة بشغف، لأنهم بالتأكيد سيرونها بمثابة كنز مفقود حينما يحفروا ويكتشفوها تحت التراب، كما أكد الممثلة الشهيرة أنها لم تقم بالأمر للمرة الأولى مع جائزة جولدن جلوب، حيث دفنت أكثر من جائزة فى حديقة منزلها.

وتابعت بايك، أنها لم تكن تتوقع الفوز بالجائزة الأخيرة ضمن فعاليات جولدن جلوب، كاشفة عن أن أغلب الترشيحات الأولية لم تكن تصب في صالحها، لذا لم تنتظر الإعلان عن اسمها الذى كان بمثابة مفاجأة سعيدة للغاية لها.

وكانت روزاموند بايك، قد فازت بجائزة أفضل ممثلة عن دورها بفيلم I care a lot، خلال الحفل الذى تم اقامته افتراضياً بسبب كورونا، وأقيم الحفل في مدينتي لوس أنجلوس ونيويورك.

ومن بين أبرز الأفلام التى تنافست وقتها كلاً من "The Trial of the Chicago 7" و "The Father" و "One Night in Miami"، وفى الدراما "The Queen’s Gambit" و"The Undoing" و"The Crown".