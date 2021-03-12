نادية الجندي: ليس لدي أسرار أخاف كشفها.. ولا أحد يصلح لتقديم شخصيتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قالت الفنانة نادية الجندي إن الجمهور يعرف قصة حياتها وسيرتها الذاتية، وذلك ردا على سؤال: هل آن الأوان لكتابة مذكراتها؟

وتابعت في حوارها مع المذيعة وفاء الكيلاني ضمن برنامج "السيرة" المعروض على قناة on: "كل الناس عارفة سيرتي الذاتية معنديش أسرار أخاف إن أي حد ممكن يكتبها أو يكشفها، الناس كلها عارفة قصة حياتي"، مشيرة أن حياتها بها العديد من الحكايات لذلك يناسبها أكثر أن تُقدم كمسلسل.

وبسؤالها من تختار لتجسيد مرحلة المراهقة، ثم الشباب وبعدها الفترة العمرية التي تعيشها حاليا، أجابت "سؤال صعب، متهيألي مفيش".

نادية الجندي شاركت في رمضان 2020 بمسلسل "سكر زيادة" مع الفنانة نبيلة عبيد والفنانة سميحة أيوب.