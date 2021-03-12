فيديو| مصطفى قمر: "قريب استنوا حاجة حلوة مع محمد عدوية".. والأخير: "ده أنا أتشرف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شارك الفنان مصطفى قمر جمهوره ومتابعي حسابه الرسمي على موقع "انستجرام"، فيديو يجمعه بالفنان الشاب محمد عدوية.

وظهرا في الفيديو وهما يغنيان جزء من أغنية "السود عيونه"، ليثني قمر على صوت عدوية، مؤكدا أن الأخير له معزة خاصة في قلبه، كما أنه يحب والده ويعتز به، ليرد عدوية الابن "الراجل ده من أرجل الناس اللي عرفتها بجد".

وأشار قمر في نهاية الفيديو إلى رغبته في التعاون مع محمد عدوية "استنوا حاجة حلوة مع بعض قريبا"، ليعلق الأخير "ده أنا أتشرف".

جدير بالذكر أن مصطفى قمر يقدم في رمضان 2021 مسلسل "فارس بلا جواز" ويشاركه عدد كبير من النجوم، الذين يظهرون كضيوف شرف.