فن ومشاهير

يسرا لإيناس الدغيدي: "ربنا يخليكي ليا يا أجدع واحدة في الدنيا"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شاركت الفنانة يسرا، جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع "انستجرام" صورا تجمعها بصديقتها المخرجة إيناس الدغيدي، وعدد من أصدقائهما المقربين بينهم الفنانة إلهام شاهين.

وعلقت يسرا موجهة كلماتها لإيناس "أختي وعشرة عمري.. كل سنة وإحنا بنحتفل مع بعض.. ربنا يخليكي ليا العمر كله يا أجدع واحدة في الدنيا.. ميرسي لكل أصحابنا وحبايبنا".

جدير بالذكر أن الفنانة يسرا تواصل تصوير دورها في مسلسل "حرب أهلية" المقرر عرضه في السباق الرمضاني المُقبل، ويشاركها البطولة الفنان باسل خياط.

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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