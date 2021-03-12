ياسمين عبد العزيز تكشف معاناتها في كواليس مسلسلها الجديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز فيديو طريفاً عبر حسابها الخاص على “إنستغرام”، من كواليس تحضيراتها قبل تصوير مسلسل “اللي مالوش كبير” المنتظر عرضه خلال شهر رمضان المقبل.

ظهرت ياسمين مع ماكيير العمل وهي تحاول توجيهها للطريقة الصحيحة لكي تتمكن من وضع مستحضرات التجميل على وجهها، حيث ظهرت وهي تحاول رسم شفاه ياسمين إلا انها في كل مرة تفشل، لتتوقف محاولات خبيرة التجميل وتنتهي بنصحها بنفخ شفتيها لكي تتمكن من مواصلة عملها.

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز فيديو طريفاً عبر حسابها الخاص على “إنستغرام”، من كواليس تحضيراتها قبل تصوير مسلسل “اللي مالوش كبير” المنتظر عرضه خلال شهر رمضان المقبل.

ظهرت ياسمين مع ماكيير العمل وهي تحاول توجيهها للطريقة الصحيحة لكي تتمكن من وضع مستحضرات التجميل على وجهها، حيث ظهرت وهي تحاول رسم شفاه ياسمين إلا انها في كل مرة تفشل، لتتوقف محاولات خبيرة التجميل وتنتهي بنصحها بنفخ شفتيها لكي تتمكن من مواصلة عملها.