إبنة أحمد حلمي تكشف سبب خوف والدها من موهبتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: تتمتع ليلي ابنة الفنان المصري أحمد حلمي بموهبة الرسم وهو ما أتاح لها تقديم ورشة عمل أو “ووركشوب” بالتعاون مع Art Street.

وأشارت إلى هذا في حوار أجري معها ضمن حلقة من برنامج ET بالعربي حيث لفتت إلى أنها تستضيف عدداً من الأطفال وتساعدهم على تعلم الطرق الصحيحة للرسم والتلوين.

وذكرت أن الرسم موجود في كل شيء مثل الملابس. ولفت التقرير إلى أن الأطفال يتفاعلون معها بحماس فيما أضافت أنها تمضي نحو ساعتين برفقتهم لتفهم ما يحبونه وما يفضلونه.

وتابعت أنها تترك لهم حرية اختيار الرسوم ولا ترغمهم على القيام بأي أمر. وأردفت أنها تتلقى الدعم من والديها الممثلين أحمد حلمي ومنى زكي مع التذكير بأنهما يرسمان أيضاً.

وقالت إنها اكتشفت موهبتها منذ كانت في السادسة من عمرها وإن حلمي يشجعها دائماً على بذل المزيد من الجهود كلما أنجزت عملاً ما. إلا أنها لفتت إلى أنه يشعر في بعض الأحيان بالقلق بشأن دراستها وأنها تعمل على طمأنته في هذا السياق مشددة على أن الووركشوب لا يشغل إلا مدة قصيرة من وقتها.