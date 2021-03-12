رسالة غامضة من أحمد فلوكس الى جمهوره

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: نشر الفنان أحمد فلوكس على حسابه الخاص بـ”إنستغرام” صورة جديدة له وجه من خلالها رسالة غامضة لجمهوره طالبهم فيها بأن يتحرروا من أن يقارنوا أنفسهم من المقارنات التي يمكن أن تؤدي بهم إلى أن يهدموا حياتهم.

وقال فلوكس في رسالته: “حرِّر نفسك من المقارنة الهدامة.. هي تضعف قدراتنا وتصيبنا بالقلق وعدم الثقة.. قارن نفسك بأفضل ما لديك.. لا يجب أن يخسر غيرك كي تفوز أنت”.

يذكر أن أحمد فلوكس يصور حاليًا، مسلسله الجديد “سفينة نوح”، والذي من المقرر أن يخوض به السبق الدرامي الرمضاني القادم، ويتعاون فيه مع الفنان الأردني منذر رياحنة، تأليف محمد الشواف، وإخراج حسام الجوهري.

آخر أعمال الفنان أحمد فلوكس، فيلم “الممر” بطولة: أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد.