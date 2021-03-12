ميادة الحناوي تسخر من محمد رمضان: “يا حرام عالفن”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: أثارت الفنانة السورية ميادة الحناوي اهتمام الجمهور بتصريحات أدلت بها خلال حلولها ضيفة على برنامج VIP الذي يبث على أثير إذاعة “سوريانا”.

ولدى سؤالها عن رأيها في ما يقدمه الفنانان المصريان محمد رمضان وحسن شاكوش أجابت: “مين محمد رمضان ومين حسن شاكوش؟ يا حرام عالفن”، وأضافت أنها لا تتابع أعمال رمضان الغنائية والتمثيلية.

كما أشارت إلى أن الكثير من الفنانات يقمن بالترويج لأنفسهن بواسطة العري والإيحاءات غير الأخلاقية وأنهن يستخدمن الفن كستارة.

وبالحديث عن الأغنية السورية قالت إنها غير ناجحة وإن سبب ذلك هو حصول الفنانين على مساعدة من أجل النهوض والانتشار. وتابعت أن بعض الفنانين مثل ناصيف زيتون يتبعون النمط الواحد.

وتحدثت عن الفنان إلياس كرم لافتة إلى أنه قلد الفنان اللبناني الراحل وديع الصافي ولم يضف شيئاً إلى الفن ولم يصنع بصمة خاصة به متهمة إياه بالغرور.

ونفت الفنانة إصابتها بالمرض الناتج عن عدى فيروس كورونا المستجد وعلقت متوجهة إلى مطلقي الشائعات بالقول: “خافوا من الله لأن الدنيا فيها موت وحياة”. كما ذكرت أن ابتعادها عن الأضواء عن الساحة الفنية حالياً مرده اتباعها الإجراءات الوقائية.