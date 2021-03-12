الأمير وليام برد على اتهامات ميغان ماركل بشأن لون بشرة ابنها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: ما زالت أصداء المقابلة التي أجرتها الإعلامية الشهيرة أوبرا وينفري مع الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل تتردد في أنحاء القصر الملكي وفي أوساط ملايين المتابعين.

وفي هذا السياق خرج الأمير ويليام عن صمته ورد على ما قالته ميغان عن تساؤل الأسرة الملكية بشأن ما قد يكون عليه لون بشرة طفلها الأول.

وجاء هذا في مقابلة أجرتها معه الصحافية إنزامام رشيد ونقلت مضمونها صحيفة Paris Match. وأشار إلى أنه لم يتحدث إلى شقيقه بعد المقابلة وأنه سيفعل ذلك.

وأضاف: “نحن لسنا في الحقيقة عائلة عنصرية”. ويشار إلى أن القصر الملكي أصدر في وقت سابق بياناً مقتضباً جاء فيه: “تشعر العائلة كلها بالحزن بعد معرفتها التامّة صعوبة السنوات الأخيرة بالنسبة إلى هاري وميغان… القضايا التي أُثيرت، وخصوصاً تلك التي تتعلق بالعرق، تثير القلق. ورغم أن بعض الذكريات قد تختلف، إلا أنه سيتم التعامل معها بجدية وسيُعاد النظر فيها من جانب العائلة بشكل خاص”. واختتم البيان: “هاري وميغان وأرتشي سيظلّون دائما أفراداً محبوبين جداً في العائلة”.