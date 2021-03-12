الشاب كاديل يغني تيامو بمناسبة عيد المرأة

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طرح الفنان المغربي الشاب كاديل جديده الفني، على قناته الرسمية بموقع رفع الفيديوهات اليوتيوب، وهو عبارة عن أغنية “راي” حملت عنوان: تيامو، كلمات وألحان الشاب كاديل، توزيع : فؤاد الأسمر، ميكس/ ماستر: استوديو السمر.

صورت الأغنية بطريقة الفيديو كليب في إيطاليا، حيث اختار الشاب كاديل تحدي ظروف حظر التجوال ومنع التنقل بسبب انتشار وباء الكورونا، وقرر تصوير العمل بمنطقة Piemonte ، التي تبعد عن مقر إقامته بحوالي 350 كلم.

وكشف الشاب كاديل في تصريح صحفي، أنه واجه صعوبة في التنقل بحكم أن إيطاليا كانت مقسمة لعدة مناطق وكل منطقة لها قوانينها الخاصة بحسب وضعها الوبائي.

يذكر أن الشاب كاديل كان قد طرح الشهر الماضي، “كوفر راي” لمجموعة من نجوم الراي الجزائري، في مقدمتهم الراحل الشاب حسني إلى جانب الثنائي الشهير الصحراوي وفضيلة ورضى طالياني.

وكان كاديل قد اختار 3 أغاني حققت نجاحا كبيرا وتركت بصمة خاصة لدى عشاق فن الراي، حيث أعاد أداء أغنية “تالبوني فيك” للفنانين فضيلة والصحراوي، إلى جانب أغنية “جوزيفين” للفنان رضا الطالياني، وأغنية “رابطة الحنا” للراحل الشاب حسني.

الشاب كاديل واسمه الحقيقي “عادل”، هو من مواليد مدينة الدار البيضاء وتحديدا بدرب السلطان، يقيم حاليا بالديار الإيطالية، عشق الفن منذ صغره، حيث أتيحت له الكثير من الفرص للغناء في العديد من الحفلات والمناسبات المدرسية رفقة زملائه الذين لم يخفوا إعجابهم بصوته وأدائه.

قرر الشاب كاديل السفر إلى إيطاليا، وهناك بدأ مسيرته الاحترافية مع عدة فرق موسيقية، بينها الفرقة الموسيقية المتعددة الأعراق لمودينا orchestra multietnica di Modena التي برز ضمنها كصوت عربي ومغربي متميز، وحقق معها نجاحات كبيرة.

طرح الشاب كاديل أول ألبوم له تحت عنوان “بلادي”، الذي عالج من خلاله مواضيع مختلفة منها الهجرة، الحب، والخيانة…

وبرزت موهبة الشاب كاديل بفن الراي، نظرا لتأثره الكبير بفناني الراي الذين حققوا نجاحات واسعة بينهم: الشاب خالد، الشاب حسني والشاب مامي.