حسين الديك يكرّم بلده بمشاركة أطفال سوريا بأغنية: "أنا سوري وبتشرّف"

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بعد أن أطلق برومو جمع فيه السوريين المغتربين من كلّ أنحاء العالم، حيث لبسوا شعار #أنا_سوري_وبتشرّف ، أطلق حسين الديك اليوم أغنيته الوطنيّة بالتعاون مع أطفال سوريا على طريقة الفيديو كليب، وذلك حصريّاً عبر قناته الرسميّة على يوتيوب.

الأغنية من كلمات عامر لاوند، ألحان سهيل شاكر، توزيع وستوديو راين، ميكس وماسترينغ فادي جيجي، أمّا الكيب فصوّر في سوريا تحت عدسة المخرج عامر الجابي.

لمشاهدة الكليب، عبر الرابط: