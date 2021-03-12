شكرا لقرائتكم خبر عن قصة عضة سعاد نصر لـ محمد صبحى بعد ضربه لها في "رحلة المليون"..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة سعاد نصر، اليوم الجمعة الموافق 12 مارس، والتي قدمت للسينما والدراما والمسرح العديد من الأعمال الناجحة العالقة في أذهان الجمهور الذى عشقها من مختلف أنحاء الوطن العربى، ويلقبها الكثير من الجمهور بـ "ماما مايسة"، وهى الشخصية التى جسدت خلالها المعنى الحقيقى للأم المثالية التى تربى أبناءها على المبادئ والقيم بمساعدة زوجها "ونيس" فى مسلسل "يوميات ونيس".

لم يكن "يوميات ونيس" العمل الوحيد الذى جمع بين سعاد نصر ومحمد صبحى كثنائى يجمع بينهما كيميا خاصة جعلت أعمالهما ذو متابعة ومشاهدة من الكثير من عشاق السينما والدراما والمسرح، فقد قدما سويا أكثر من عمل ناجحا منهم، مسلسل "رحلة المليون"، فيلم "هنا القاهرة"، مسرحية "الهمجى"، وغيرها من الأعمال الناجحة.

ويعد مسلسل "رحلة المليون" من أهم الأعمال التي قدماها سويا، حيث جسد محمد صبحى شخصية "سنبل" الذى يحاول تحقيق ذاته وتكوين ثروة تقدر بمليون جنيه وهو الامر الذى جعله بخيلا، وهو الامر الذى تعانى منه زوجته سعاد نصر التي جسدت شخصية "دلال"، وسيطرت على العمل الكثير من الكواليس المضحكة والطريفة، حيث كشفت الفنانة سعاد نصر عن موقف تعرضها للضرب من محمد صبحى وانتزاع شعرها.



سعاد نصر ومحمد صبحى

وقالت سعاد نصر في لقاء تليفزيونى، بأن محمد صبحى وصناع المسلسل اتفقوا على ضربى بحق وحقيقى في مشهد بمسلسل "من سيربح المليون" لدرجة أنه قام بانتزاع شعرى "بوستيجا" ولم أكن أعلم بأن هذا سيحدث.



سعاد نصر ومحمد صبحي

وقال الفنان محمد صبحى، كان المفروض في مشهد في مسلسل "رحلة المليون" سعاد نصر المفروض لقيت فلوس اللى أنا محوشها واشتريت تليفزيون وكباب، والمخرج أحمد بدر الدين قالى اضربها بجد، فقلتله بس صور انت كل حاجة لان سعاد هتخرج بره الديكور فسلط كل الكاميرات عشان تاخد اللقطات بشكل طبيعى، وفعلا قمت بضربها ومسكتها بشعرها فلقيت شعرها طلع معايا ومكنتش اعرف انها مركبة "بوستيجا" ودى من أسرار الفنانات، وبعد ذلك قامت بعضى عضة جامدة في كتفى.