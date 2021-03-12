أسرة "آل هارون" تواصل تصوير مشاهد الفيلم الخارجية في المقابر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

واصلت أسرة "آل هارون" تصوير مشاهد الفيلم المتبقية، داخل القاهرة، ما بين مشاهد خارجية ببعض المقابر والخاصة بشخصية تدعى هارون، ومشاهد أخرى داخلية بأحد فيلات القاهرة.

وانتهى فريق الفيلم من التصوير بأحد المقابر الفرعونية الكبيرة، وسط حضور كوكبة من نجوم العمل، مثل عبير صبري، وأحمد وفيق، ومحمد عز، وإيهاب فهمي، وإسلام حافظ، وهاجر الشرنوبي ومريم البحراوي، ويارا نور الدين.

من ناحية أخرى، بدأ المنتج حسني محمود، في التحضير للعمل التالي ضمن أعماله الإنتاجية، إذ أكد منتج "آل هارون" أن هناك أكثر من مشروع سينمائي وأكثر من عمل درامي من المقرر الاستقرار على مشروع منها خلال الفترة المقبلة، للبدء فى تنفيذه عقب الانتهاء من تصوير فيلم (آل هارون).

"آل هارون" يشارك في بطولته نخبة كبيرة من النجوم من بينهم الفنان منذر رياحنة، إيهاب فهمي، أحمد وفيق، عبير صبري، أحمد عبدالله محمود، محمد عز، هاجر الشرنوبي، يارا نور الدين والفنان حمدي هيكل وغيرهم، كما يضم العمل مجموعة من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عن أسمائهم خلال الأيام المقبلة .

الفيلم من تأليف أحمد أنور ومحمود جامايكا، ومن إخراج معتز حسام، ومن إنتاج شركة مومنت برودكشن، ويدير الإنتاج كل من محمود شاذلي، وإدوارد نبيل، وباهر الشافعي، بإشراف عام على الإنتاج، محمد كمال، مدير شركة مومنت برودكشن.