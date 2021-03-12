خاص| نجل سعاد نصر يكشف تاريخ ميلادها الحقيقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

أكد طارق عبدالوارث، نجل الفنانة الراحلة سعاد نصر، أن هناك خطأ في تاريخ ميلادها المسجل على موسوعة "ويكيبيديا" والذي تتداوله المواقع الإلكترونية.

وقال "طارق"، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن تاريخ الميلاد الحقيقي لوالدته الراحلة سعاد نصر هو 26 ديسمبر، وليس 12 مارس كما هو متداول.

وتزوجت الفنانة سعاد نصر مرتين، الأولى من الفنان الراحل أحمد عبدالوارث، وأنجبت منه "فيروز وطارق"، قبل أن تتزوج من المهندس محمد عبدالمنعم ورحلت وهي على ذمته.

آخر أعمال سعاد نصر مسلسل "أحلام عادية" مع الفنانة يسرا عام 2005.

ورحلت سعاد نصر عن عالمنا في يوم 5 يناير عام 2007، بعدما أجرت عملية شفط دهون في عام 2006، دخلت على إثرها في غيبوبة لمدة عام نتيجة جرعة تخدير زائدة حتى فارقت الحياة تاركة خلفها مسلسلات وأفلام ومسرحيات قاربت 150 عملا.