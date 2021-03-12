محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

نحو 30 يوما فقط تفصلنا عن حلول شهر رمضان المعظم، الذي يُعد أهم المواسم الفنية، ويُقدّم فيه صناع الدراما مجموعة من أبرز مسلسلات العام.

ولا تقتصر المنافسة عربيا على الإنتاجات المصرية فقط، حيث تتجه كافة البلدان العربية إلى إنتاج أعمال درامية لعرضها للجمهور في شهر رمضان.

ومن بين أهم المسلسلات العربية في رمضان 2021:

"ممنوع التجول"

مسلسل "ممنوع التجول" للنجم السعودي ناصر القصبي، وتعرضه مجموعة mbc في رمضان القادم.

ويشارك في بطولة العمل نجوم الكوميديا في السعودية والخليج، عبدالإله السناني، وفايز المالكي، وراشد الشمراني، وحبيب الحبيب، وإلهام علي، وريماس منصور وغيرهم.

وأعلنت وسائل إعلام سعودية في البداية أن المسلسل يحمل اسم "كورونا"، خاصةً وأن أحداثه تدور في قالب كوميدي، حول أثر كورونا على المجتمع السعودي والخليجي، وذلك قبل أن يتم طرح بوستر العمل الذي حمل اسم "ممنوع التجول".

وتشارك في العمل لأول مرة مجموعة من المخرجين، بينهم السعودية هناء العمير، والعراقي أوس الشرقي، ومن تأليف الكاتب خلف الحربي.

"مارغريت"

مسلسل "مارغريت" للنجمة الكويتية حياة الفهد، من تأليف محمد وعلي شمس، وإخراج باسل الخطيب.

وتقدم "الفهد" خلال المسلسل قصة سيدة بريطانية من أصول عربية، قضت فترة طويلة من حياتها في بريطانيا وتأثرت ببعض الطباع هناك.

يشارك في بطولة العمل مجموعة من نجوم الخليج، وعلى رأسهم: حسن البلام، سعاد علي، بشار الشطي، حمد العماني، عقيل الماجد، أبرار سبت، ليالي دهراب، ونور وريم أرحمة وغيرهم.

"2020"

مسلسل "2020" لنجمي لبنان نادين نسيب نجيم وقصي خولي.

يشارك في بطولة العمل أيضا النجوم: جنيد زين الدين، رامي عياش، ماريتا الحلاني، رولا بقسماتي، فادي إبراهيم، حسين مقدم، كارمن لبس، فؤاد شرف الدين، ورندة كعدي، تأليف نادين جابر وإخراج فيليب أسمر.

تدور قصة العمل حول "سما" النقيب بالجيش اللبناني والتي تحاول الوصول لأدلة إدانة لمجرم يدعى "صافي" ينفذ جرائمه بالخفاء.

"وش تبي بس"

مسلسل "وش تبي بس" للنجم السعودي فيصل العيسى.

ويعد المسلسل أول عمل لفيصل العيسى بعد النجاح الكبير الذي حققه في عدة أجزاء من مسلسله الشهير "شباب البومب".

"أمينة حاف"

مسلسل "أمينة حاف" للفنانة الكويتية إلهام الفضالة التي تناقش هذا العام قضية تعدد الزوجات في منطقة الخليج العربي.

وتدور أحداث العمل حول السيدة "أمينة" التي تقوم بأعمال مستفزة، ثم تمر بحدث كبير في حياتها، ينقلها من حالة إلى أخرى، حتى تصبح الزوجة الرابعة، لتدخل في مشكلات ومواقف عديدة مع الزوجات الثلاث الأخريات، في قالب اجتماعي كوميدي.

المسلسل من تأﻟﻴﻒ علي دوحان، وإخراج سائد بشير الهواري، ويشارك في بطولته النجوم: عبدالله الطليحي، شهاب جوهر، غرور صفر، ليالي دهراب، وفي الشرقاوي وغيرهم.

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مسلسل "راحوا"

من بين الأعمال المنتظرة في رمضان 2021، المسلسل اللبناني "راحوا" بطولة كارين رزق الله، وبديع أبو شقرا وعدد من نجوم الدراما اللبنانية، وهو من كتابة كلوديا مرشليان وإخراج وإنتاج نديم مهنا.

وتغني تتر العمل النجمة اللبنانية نانسي عجرم، وتحمل الأغنية اسم "ما تحكم ع حدا" وطرحتها قبل أيام عبر "يوتيوب"، وهي من كلمات منير بو عساف، ألحان نبيل عجرم، وتوزيع باسم رزق.

"الناجية الوحيدة"

المسلسل الاجتماعي "الناجية الوحيدة" للفنانة العراقية هدى حسين.

العمل يحكي قصة امرأة تنجو من حادث حريق مروع في منزلها، وتذهب عائلتها بالكامل ضحايا لهذا الحريق، فتنقلب حياتها رأسا على عقب.

"الناجية الوحيدة" من تأليف منى النوفلي، وإخراج هيا عبدالسلام، ويشارك في بطولة النجوم: لمياء طارق، محمد العلوي، فوز الشطي، وجمال الردهان وغيرهم.

"ناعورة الهواء 3"

بعد 5 سنوات من عرض الجزء الثاني؛ يعود المسلسل التونسي "ناعورة الهواء" في رمضان 2021.

المسلسل من تأليف رياض السمعلي، وإخراج مديح بلعيد، ويشارك في بطولته النجوم: ريم الرياحي، شاكرة رماح، سوسن معالج، فتحي الهداوي، محمد علي بن جمعة، ورشا بن معاوية وغيرهم.

الجزء الأول من العمل عام 2014، شارك في بطولته النجوم: فتحي الهداوي، سوسن معالج، أحمد الحفيان، خالد هويسة، ريم الرياحي، وزهيرة بن عمار وغيرهم.

الجزء الثاني من العمل عام 2015، شارك في بطولته النجوم: فتحي الهداوي، ريم الرياحي، علي بن نور، زهيرة بن عمار، رؤوف بن عمر، ووجيهة الجندوبي وغيرهم.

"سوق الحرير 2"

مسلسل "سوق الحرير 2" للنجم السوري بسام كوسا.

العمل يخرجه المثنى صبح دفة، ويشارك في بطولته النجوم: وائل زيدان، يزن السيد، علي كريم، رامز الأسود، وعلا سعيد وغيرهم.

ويأتي الجزء الثاني من العمل بشخصيات جديدة وبأدوارٍ مختلفة وفقا للخط الدرامي والأحداث المتتابعة في المسلسل.

الجزء الأول من تأليف وإخراج بسام الملا، وشارك في بطولته: بسام كوسا، سلوم حداد، كاريس بشار، فادي صبيح، نادين تحسين بيك، وقمر خلف وغيرهم.

"سلمات أبو البنات"

مسلسل "سلمات أبو البنات" للنجم المغربي محمد خيي.

تدور أحداث العمل حول "المختار سلمات" الذي عمل طوال حياته مراقب بالسكك الحديدية ثم يحال للتقاعد، وخلال سنوات عمله كان بعيدا عن مُتابعة أحوال أفراد أسرته على الرغم من أنه أب لثلاث فتيات، وبعد تفرغه يحاول أن يقترب من حياتهن، إلا أنه يكتشف أن غيابه لسنوات طويلة عنهن قد غيّر الكثير من أفكارهن وعاداتهن خاصة عندما يبدأ الاستعداد لزفاف بناته، وتتوالى الأحداث.

العمل من تأليف هشام الجباري، وﺗﺄﻟﻴﻒ بشرى بلواد، ويشارك في بطولته النجوم: السعدية لديب، جيهان كيداري، عمر لطفي، هشام الوالي، وبشرى أهريش وغيرهم.

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