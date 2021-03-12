محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

طرح المنتج محمد السبكي، مساء الخميس، الإعلان الرسمي لفيلم "ثانية واحدة" لدينا الشربيني ومصطفى خاطر.

ونشرت "دينا" تريلر العمل عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، قائلة: "فيلم ثانية واحدة.. قريبا".

ويُظهر إعلان الفيلم تعرض مصطفى خاطر لحادث يفقده عقله، بينما تعمل دينا الشربيني كمديرة إقليمية لأكبر محرك بحث في العالم.

وكان المنتج محمد السبكي طرح بوستر فيلم "ثانية واحدة"، في ديسمبر الماضي.

فيلم "ثانية واحدة" بطولة دينا الشربيني، مصطفى خاطر، فتحي عبدالوهاب، بيومي فؤاد، سوسن بدر، شريف دسوقي، علا رشدي، مصطفى أبو سريع، حمادة صميدة، قصة وسيناريو وحوار مصطفى حمدي، ومن إخراج أكرم فريد.

دينا الشربيني ومصطفى خاطر.. الإعلان الرسمي لفيلم "ثانية واحدة" (فيديو) كتب- عبدالفتاح العجمي: طرح المنتج محمد السبكي، مساء الخميس، الإعلان الرسمي لفيلم "ثانية واحدة" لدينا الشربيني ومصطفى خاطر. ونشرت "دينا" تريلر العمل عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، قائلة: "فيلم ثانية واحدة.. قريبا". ويُظهر إعلان الفيلم تعرض مصطفى خاطر لحادث يفقده عقله، بينما تعمل دينا الشربيني كمديرة إقليمية لأكبر محرك بحث في العالم. وكان المنتج محمد السبكي طرح بوستر فيلم "ثانية واحدة"، في ديسمبر الماضي. فيلم "ثانية واحدة" بطولة دينا الشربيني، مصطفى خاطر، فتحي عبدالوهاب، بيومي فؤاد، سوسن بدر، شريف دسوقي، علا رشدي، مصطفى أبو سريع، حمادة صميدة، قصة وسيناريو وحوار مصطفى حمدي، ومن إخراج أكرم فريد.