شكرا لقرائتكم خبر عن تقديم موعد طرح فيلم A Quiet Place Part II.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل جائحة كورونا تغيير مواعيد إصدار الأفلام، لكن هذه المرة الأمر بشكل إيجابى حيث سيتم إطلاق فيلم A Quiet Place Part II لباراماونت بيكتشرز قبل شهر من الموعد المحدد له سابقًا.

يصدر الجزء الثاني من فيلم الرعب في السينمات بجميع أنحاء أمريكا يوم الجمعة 28 مايو، بالتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع في يوم الذكرى، ففيلم "A Quiet Place Part II" تمت إعادة جدولته عدة مرات حيث تأثرت السينمات في جميع أنحاء البلاد بشدة بالوباء، وهذه المرة التاريخ الجديد يتحرك لأعلى من التوقيت الذي كان مقرر له.

وكان من المقرر عرض الفيلم في مارس الماضى، وسرعان ما انتشرت الجائحة في جميع انحاء العالم، لتعلن غلق السينمات ودور العرض، ليتم نقله إلى يوم 23 إبريل، وسرعان ما ظهر أنه سيكون في ذروة الموجة الثانية من الفيروس ليتم نقله إلى سبتمبر المقبل، والعودة اخيرا الي مايو المقبل

A Quiet Place هو فيلم الرعب الذي يعتبر استكمالاً لنجاح جزأه الأول الذي دارت أحداثه فى مزرعة هادئة تسكنها أسرة صغيرة، لكنها تتعرض إلى رعب كبير بعد هجوم الأشباح والكائنات المخيفة عليهم، وتجسد إيملى بلانت دور الأم بينما جسد مخرج العمل جون كراسينسكى والمشارك فى الفيلم يقوم بدور زوجها.

الجزء الثاني المقرر عرضه بداية العام المقبل، تقوم ببطولته إيميلى بلانت ونوح جيب وميليسنت سيموندز وكايد وودوارد ودوريس مكارثى واين دوفال بليك ديلونج وإخراج جون كراسينسكى.