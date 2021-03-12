شكرا لقرائتكم خبر عن فريق واما فى ضيافة "سهرانين" مع أمير كرارة السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف الفنان أمير كرارة فى حلقة غدا السبت من برنامجه "سهرانين"، فريق واما الغنائى، وذلك على قناة "on"، فى تمام الساعة الحادية عشر مساء، حيث يتحدث نجوم الفريق عن بدايتهم والذكريات التى جمعتهم، ويقدمون عددا من أشهر أغانيهم خلال السهرة الغنائية.

الموسم الجديد من برنامج "سهرانين"، بدأ يوم السبت الموافق 23 يناير الماضى، ويستضيف "كرارة" خلال الموسم مجموعة كبيرة من النجوم، فى مقدمتهم حكيم ويسرا وبشرى وأصالة ومحمد عبد الرحمن "توتة" ومحمد أسامة "أوس أوس" ومحمد الشرنوبى وغيرهم من النجوم.

برنامج "سهرانين" يقدمه النجم أمير كرارة يومى السبت والأحد من كل أسبوع، فى تمام الساعة 11 مساءً على قناة ON.