The Little Things يحقق المعادلة الصعبة ويقدم الأكشن والجريمة بإيقاع مختلف

القاهرة - سامية سيد - يعتبر فيلم The Little Things أول أفلام عام 2021، حيث وصل دور العرض فى 29 يناير الماضى، فى عدد كبير من دور العرض المختلفة حول العالم، واحتوى العمل على العديد من العوامل التي تساعد في نجاح الفيلم.

اختيار أبطال العمل هو أول العوامل التى ساعدت فى نجاح The Little Things بشكل كبير، حيث يقوم ببطولة العمل الفنان العالمى الكبير دينزل واشنطن، والفنان العالمى صاحب الأصول المصرية رامى مالك، وأخيرا الفنان المختلف جاريد ليتو.

وشكل الثلاثى على الشاشة واحدا من أكبر عناصر الجذب في العمل الذى وصلت مدته إلى ساعتين و8 دقائق، تلك المدة التي اعتبرها البعض مدة طويلة وأن تلك المدة قد تصيب الجمهور بالممل لكن العمل به العديد من العوامل التي عوضت طول مدة عرض الفيلم رغم، بطء سير الأحداث، عكس نوعية أفلام الجريمة والإثارة، التي غالبا ما تكون سريعة الأحداث.

جسد كل من الثلاثى الأساسى أدوارهم باحترافية ما أضاف الكثير إلى قصة الفيلم، فالعمل ضم الكثير من اللقطات المشوقة، التي تجذب المشاهد، وتبعد أحساس الملل، والرتابة التي من الممكن أن تتسلل إليه.

رصدت قصة The Little Things، الكثير من المعاني الإنسانية اللافتة طوال فترة العمل، جنبا إلى إلقاء الضوء على مميزات وجود شريك في حياة الشخص، بغض النظر عن دوره، سواء صديق، حبيب، أو حتى رفيق في العمل، كما أكد على أن فترة معرفة الشخص لا تدل بالضرورة على عدد السنوات التي جمعتكم، بل أن فترة قصيرة بين أي اثنين من الممكن أن تكون كافية لمساعدتهم علي حياة أفضل.

لعب التصوير دورا كبيرا فى أحداث فيلم The Little Things، حيث كان يبرز إحساس الشخص الظاهر أمامك في المشهد، مما يجعلك تتعاطف معه بنسبة كبيرة.

لكن من النقاط الضعيفة فى فيلم The Little Things، هى غياب الموسيقى التصويرية، التي لم تكن واضحة في عدد كبير من المشاهد التي احتاجت إلى الموسيقى.

ومن النقاط المهمة حول الفيلم الجديد هو أن العمل قريب بشكل كبير من روايات أجاثا كريستي البوليسية، مثل أفلام Murder on the Orient Express، و And Then There Were None.

وتدور أحداث فيلم The Little Things حول تتبع "ديك" لمؤامرة، وهو وكيل مقاطعة كيرن، نائب رئيس شرطة كاليفورنيا الذى يتعاون مع باكستر، وهو محقق في شرطة لوس أنجلوس، للقبض على قاتل متسلسل، ومن أهم مميزات ديك أنه يركز فى كل التفاصيل الصغيرة التى ستساعده فى التحايل على القواعد، حسبما نشر موقع "deadline".

ويضم فريق The Little Things أيضًا ناتالي موراليس وتيري كيني وكريس باوروجوريسجارسكي وإيزابيل أريزا ومايكل هيا.