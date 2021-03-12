شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Raya and the Last Dragon يحقق 27 مليون دولار بعد أسبوع من عرضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلمRaya and the Last Dragon إلى 27 مليونا و115 ألف دولار أمريكى حول العالم، منذ طرحه يوم 5 مارس الجارى بدور العرض حول العالم.

وانقسمت إيرادات Raya and the Last Dragon بين 9 ملايين و515 ألف دولا فى دور العرض بالولايات المتحدة الأمريكية، و17 مليونا و600 ألف دولار بدور العرض حول العالم، وكان قد حقق العمل 8 ملايين و502 ألف دولار فى الافتتاحية بـ2045 دار عرض أمريكية.

وتدور أحداث فيلم Raya And The Last Dragon منذ زمن بعيد، فى عالم خيالى يدعى "كوماندرا" عاش خلاله البشر والتنين معًا فى وئام، لكن عندما هددت قوة شريرة الأرض، ضحى التنانين بأنفسهم لإنقاذ البشرية، والآن بعد 500 عام، عاد هذا الشر نفسه والأمر متروك لمحارب وحيد، "ريا"، لتعقب التنين الأسطوري الأخير لاستعادة الأرض المكسورة وشعبها المنقسم.

الفيلم الجديد بطولة النجمة العالمية كيلي ماري تران التي شاركت بادائها الصوتي في فيلم Star Wars، والتي ظهرت فيه المحارب ذو الخبرة الذي يبحث عن آخر تنين من عالم كوماندرا الخيالي، وسرعان ما تنضم رايا في مغارماتها مع رفيقها الجديد "التنين" بعد العثور عليها والتنقل معاً داخل الكهوف، ويقوم بالأداء الصوتي في الفيلم أوكوافينا وكيلي ماري تران، وأخرج دون هال وكارلوس لوبيز استرادا.