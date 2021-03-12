"أرجوك لا تفعصني سهوا".. السبكي يطرح بوستر فيلم "ديدو" ويكشف موعد عرضه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

طرح المنتج أحمد السبكي، مساء الخميس، البوستر الرسمي لفيلم "ديدو" للفنان كريم فهمي، تحت شعار "أرجوك لا تفعصني سهوا".

ونشر السبكي البوستر عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، كاشفا موعد عرضه، وعلّق: "ديدو.. فيلم عيد الفطر٢٠٢١.. بجميع دور العرض".

فيلم "ديدو" بطولة كريم فهمي، وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي، وحمدي الميرغني، ومحمد ثروت، وهدى المفتي وغيرهم، بالإضافة لمجموعة من ضيوف الشرف ومنهم شقيقه أحمد فهمي وهشام ماجد وشيكو وغيرهم.

الفيلم من تأليف كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح، فكرة وإنتاج كريم السبكي ومحمد أحمد السبكي.