فريق "واما" ضيوف برنامج "سهرانين" بهذا الموعد (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

يحل أعضاء فريق "واما" الغنائي، الرباعي أحمد فهمي، ومحمد نور، ونادر حمدي، وأحمد الشامي، ضيوفا على برنامج "سهرانين" الذي يقدمه الفنان أمير كرارة على قناة ON، يومي السبت والأحد 13 و14 مارس.

ويقدم نجوم "واما" باقة مميزة من أبرز أغنيات الفريق، وكذلك أغنيات طربية من التراث الغنائي المصري، على مسرح "سهرانين"، بحضور أوركسترا الموسيقار جورج قلتة داخل الاستوديو.

كما يتحدثون خلال اللقاء عن بدايات الفريق، وعلاقة الصداقة التي تجمعهم، وأبرز المواقف التي تعرضوا لها خلال مسيرتهم الفنية.

على جانب آخر، من المقرر أن تشارك أوركسترا الموسيقار جورج قلتة في العديد من الحلقات المقبلة للبرنامج، بمشاركة مجموعة من نجوم الغناء المصري والعربي.

يذكر أن برنامج "سهرانين" يقدمه الفنان أمير كرارة على قناة ON، في تمام الساعة 11 مساء، يومي السبت والأحد من كل أسبوع.