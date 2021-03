شكرا لقرائتكم خبر عن ألبومات فريق BTS تضع بصمة فى قائمة IFPI والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطوة نجاح جديدة وضعها الفريق الكورى الشهير BTS فى عالم صناعة الموسيقى، فقد تصدر الفريق الشهير مخطط Global Album All Format Chart الذى تم إطلاقه حديثا من قبل IFPI.

الاتحاد الدولى لصناعة التسجيلات الصوتية IFPI هو منظمة تمثل صناعة الموسيقى المسجلة فى جميع أنحاء العالم، وقد أضاف الآن تصنيفا جديدا إلى جوائزه العالمية الحالية من أجل الاحتفال بالألبومات الأكثر مبيعا لهذا العام عبر جميع تنسيقات الاستهلاك سواء المبيعات المادية والتنزيلات الرقمية ومنصات البث.

تصدر ألبوم "Map of the Soul: 7" الذى أطلق شهر فبراير الماضى المركز الأول فى قائمة " Global Album All Format Chart" لعام 2020، وذلك بعد تحطيمه لأرقام المبيعات القياسية فى كوريا، وتصدر المخططات فى أكبر خمسة أسواق موسيقية فى العالم (الولايات المتحدة ، اليابان ، المملكة المتحدة ، ألمانيا ، فرنسا) ، وغيرهم.

كما سيطر الفريق أيضا على المركز الرابع بالقائمة وذلك بألبوم " BE (Deluxe Edition) " وهو الألبوم الذى تم إصداره فى نوفمبر 2020.

يذكر أن أغنية "Dynamite" لفريق BTS كانت بالمركز العاشر بقائمة IFPI Global Digital Single Award، وقد أشارت التقارير إلى أن هذه هى المرة الأولى التى يتم فيها تصنيف الفريق الكورى الشهير BTS فى القائمة، وهى أول فرقة كورية تدخل ضمن الـ TOP10، وفى الحقيقة أن العمل الكورى الآخر الوحيد الذى دخل لهذه القائمة هى أغنية Gangnam Style للنجم PSY ، والتى احتلت المركز الثالث لعام 2012.