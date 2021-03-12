شكرا لقرائتكم خبر عن عارفة عبد الرسول ضيفة شرف مع على ربيع فى مسلسه "أحسن أب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تظهر الفنانة عارفة عبد الرسول ضيفة شرف فى مسلسل "أحسن أب" للنجم على ربيع، الذى ينافس به فى شهر رمضان، وتجسد دورا مهما ومحوريا أمام بطل العمل خلال الحلقة التى تظهر فيها ضمن أحداث العمل، وبدأت التصوير الأيام الماضية فى الديكور الخاص بالعمل.

مسلسل "أحسن أب" تأليف محمد محمدى وأحمد محيى، وإخراج معتز التونى وإنتاج شركة سينرجى، حيث قررت المتحدة للخدمات الإعلامية دفع الملل، والحفاظ على الإيقاع السريع للمسلسلات التليفزيونية التى باتت وجبة رئيسية للجمهور فى موسم رمضان من كل عام، من خلال تقديم هذا العام 4 مسلسلات، كل منها 15 حلقة فقط، ويقوم ببطولتها كبار نجوم الدراما التليفزيونية.

كان تامر مرسى رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، طرح البوستر الرسمى للمسلسل وعلق عليه "المتحدة بتغير مفهوم دراما رمضان.. أحسن أب.. دراما كوميدية من 15 حلقة من غير مط ولا تطويل".

وفى سياق آخر تشارك عارفة عبد الرسول فى مسلسل "موسى"، للنجم محمد رمضان، وسمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى وتدور أحداثه فى إطار صعيدى.