محمد ثروت ينشر صورة "يمكنك سماعها" مع شيكو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

شارك الفنان محمد ثروت، جمهوره ومتابعيه، صورة له مع الفنان شيكو، من مسلسل "اللعبة 2 - ليفل الوحش" والذي عُرض مؤخرا على منصة "شاهد VIP".

وعلّق "ثروت" على صورته مع "شيكو" التي نشرها عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، قائلا: "صورة يمكنك سماعها"، حيث التُقطت من العمل أثناء ترديدهما عبارتهما الشهيرة "أوي أوي".

مسلسل "اللعبة 2 - ليفل الوحش" حقق نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية، وهو من بطولة شيكو، هشام ماجد، مي كساب، ميرنا جميل، سامي مغاوري، أحمد فتحي، محمد ثروت، ومحمد أوتاكا، ورانيا يوسف وغيرهم.

وأشرف على كتابة العمل فادي أبو السعود، سيناريو وحوار أحمد سعد والي، محمد صلاح خطاب، وإبراهيم صابر، من إخراج معتز التوني.