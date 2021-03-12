"اضحك الصورة تطلع حلوة".. صبا مبارك تخطف الأنظار بـ"السيلفي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

شاركت الفنانة الأردنية صبا مبارك، جمهورها ومتابعيها، عدة صور جديدة التقطتها لنفسها على طريقة "السيلفي".

وظهرت "صبا" في الصور التي نشرتها عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، بإطلالة صيفية، وارتدت "تي شيرت" باللون الأبيض، وعلّقت: "اضحك الصورة تطلع حلوة".

ومن جانب آخر؛ تشارك الفنانة صبا مبارك أمام الفنان عمرو يوسف في مسلسل "الملك" المأخوذ عن رواية "كفاح طيبة" للأديب العالمي نجيب محفوظ، والمقرر عرضه في رمضان 2021.

ويشارك في بطولة العمل إلى جانب الثنائي، النجوم سوسن بدر، ماجد المصري، محمد علاء، ريم مصطفى، محمد لطفي، أمير صلاح، وباسل الزارو، معتز هشام، وغيرهم، من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج حسين المنباوي.