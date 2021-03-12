شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ذكرى عيد ميلاد "ماما مايسة" سعاد نصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل، اليوم الجمعة، ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة سعاد نصر، حيث إنها من مواليد 12 مارس، تخرجت فى المعهد العالى للفنون المسرحية عام 1975، شاركت فى بداية مشوارها الفنى فى عدة أفلام منها "شقة وسط البلد"، تنوعت أدوارها ما بين سينما وتليفزيون، حيث لها رصيد حافل من الأعمال التلفيزيونية منها مسلسل "السمان والخريف" عام 1978 و"أيها الحب لا تهجرنى" فى العام نفسه.

شاركت في فيلم المخرج الكبير يوسف شاهين "حدوتة مصرية" عام 1982، وفي العام ذاته شاركت فى فيلم "الغيرة القاتلة"، وقامت بدور نجوى الراقصة في فيلم "بيت القاضي" عام 1984، وفي العام التالي شاركت في فيلم "هنا القاهرة".

أبدعت فى المسرح بعد مشاركتها الفنان محمد صبحى مسرحية "الهمجى" عام 1985 وبعد ذلك شاركت فى مسرحية "عائلة ونيس"، حقق دورها فى سلسلة مسلسلات يوميات ونيس نجاحا جماهيريا كبيرا.

عملت سعاد نصر من جديد مع المخرج يوسف شاهين فى فيلم إسكندرية نيويورك عام 2004، وبعدها شاركت فى فيلم الحياة منتهى اللذة عام 2005.

كما شاركت الفنانة الراحلة فى العديد من المسلسلات، منها رحلة المليون، أبرياء فى قفص الاتهام، أبواب المدينة، الليل وآخره، مشوار امرأة، أحلام عادية، بوابة الحلوانى، جحا المصرى وهند والدكتور نعمان، كما وقفت على خشبة المسرح فى مسرحيات الهمجى، تكسب يا خيشة، جوز ولوز، عائلة ونيس، البراشوت وعيلة عشر نجوم.

أجرت الراحلة سعاد نصر بعملية شفط دهون لكن نتيجة جرعة تخدير زائدة دخلت فى غيبوبة لمدة عام وبعدها فارقت الحياة يوم 5 يناير 2007، تاركة ورائها إرثا من الأعمال الفنية مازالت محفورة فى ذاكرة محبيها.