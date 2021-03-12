شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة "آل هارون" تواصل تصوير مشاهد الفيلم داخل القاهرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت أسرة فيلم "آل هارون" تصوير مشاهد الفيلم المتبقية داخل القاهرة، وسط حضور كوكبة من نجوم العمل الفني، مثل عبير صبري، وأحمد وفيق، ومحمد عز، وإيهاب فهمي، وإسلام حافظ، ومريم البحراوي، ويارا نور الدين، وغيرهم.

وفيلم "آل هارون" أحد أشهر الأعمال الفنية التي يجري تصويرها حاليا، على الساحة الفنية، تمهيدا لعرضها قريبا في دور العرض السينمائي داخل مصر وخارجها، خاصة وأن الشركة المنتجة أصرت على الدخول إلى سوق السينما، في وقت تضرب فيه كورونا قطاع الفن، إلى حد دفع دور العرض السينمائي إلى رفع بعض الأفلام بعد تدني عائداتها.

من ناحية أخرى، بدأ المنتج حسني محمود، في التحضير للعمل التالي ضمن أعماله الإنتاجية، إذ أكد منتج "آل هارون" أن هناك أكثر من مشروع سينمائي وأكثر من عمل درامي من المقرر الاستقرار على مشروع منهم خلال الفترة المقبلة، للبدء فى تنفيذه عقب الانتهاء من تصوير فيلم "آل هارون" الجاري تصويرة حاليا، مع احتمالية البدء في التصوير قبل نهاية مارس الجاري.

"آل هارون" يشارك في بطولتة نخبة كبيرة من النجوم من بينهم الفنان منذر رياحنة، وإيهاب فهمي، وأحمد وفيق، عبير صبرى، أحمد عبد الله محمود، محمد عز، اسلام حافظ، هاجر الشرنوبى، مريم البحراوى، يارا نور الدين والفنان حمدى هيكل وغيرهم، كما يضم العمل مجموعة من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عن أسمائهم خلال الأيام المقبلة.

والفيلم من تأليف أحمد أنور ومحمود جاميكا، ومن إخراج معتز حسام، وإنتاج شركة مومنت برودكشن، ويدير الإنتاج كل من، ومحمود شاذلي، وإدوارد نبيل، وباهر الشافعي، بإشراف عام على الإنتاج، محمد كمال، مديرشركة مومنت برودكشن.

وينتمي فيلم "آل هارون" إلى نوعية الأكشن والإثارة؛ حيث تداخل الأحداث فى أجواء من الغموض والإثارة والأكشن.