شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى: لا أخجل من عمرى وأحترم كل تجعيدة فى وجهى لأنه من عند الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفنان الكبير محمد صبحى أنه لا يخجل من عمره، لأن كل سن وله حكايته وما يميّزه، مشيرا إلى أنه يحترم كل تجعيدة فى وجهه وأن كل تغيّر فى ملامحه له طعمه.



محمد صبحى

ونشر صبحى، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، صورة جديدة له، صحبها بتعليق: "لا أخجل من عمرى وأحترم كل تجعيدة فى وجهى، فكل تغيّر فى ملامحى له طعمه، لأنه من عند الله، وكل سن وله حكايته وما يميّزه".





وسبق وكشف الفنان الكبير محمد صبحى، عن صورة تنشر لأول مرة جمعته بالفنانين الراحلين فؤاد المهندس وعبد المنعم مدبولى، ويبدو أنها من إحدى التكريمات الفنية، معبرًا عن سعادته الكبيرة لدعمهما له فى بداية مسيرته الفنية، ونشر صبحى، الصور عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، صحبها بتعليق: "مع الكبار.. لن أنسى أبدًا دعمكما لى".

ويعد محمد صبحى الشهير ببابا ونيس، أيقونة المسرح وأحد عمالقته فى العصر الحديث وحاملى شعلة وراية بقائه كمؤسسة لها منهج ورسالة، وقواعد وآداب، بخلاف ما هو سائد الآن، فيكاد يكون محمد صبحى الوحيد الذى يمتلك رؤية ومنهج واضح ومستمر ودائم مثل الفرق والمسارح القديمة، فى مسرح يوسف وهبى والريحانى وعلى الكسار وغيرهم من رواد المسرح.

وإلى جانب عشقه للمسرح قدم محمد صبحى العديد من الأعمال الدرامية والمسلسلات، التى تركت صدى وتأثيرا كبيرا وساعدت على تربية العديد من الأجيال، ومنها مسلسلات، فرصة العمر، رحلة المليون، سنبل بعد المليون، فارس بلا جواد، ملح الأرض، أثر بشخصية بابا ونيس التى قدمها فى مسلسل عائلة ونيس فى العديد من الأجيال، كما قدم عددا من الأعمال السينمائية.