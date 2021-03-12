شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ذكرى وفاة الفنان عادل خيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل، اليوم الجمعة، ذكرى وفاة الفنان عادل خيرى، الذى رحل عن عالمنا يوم 12 مارس، عن عمر ناهر 32 عاما، وولد عادل خيرى فى حى روض الفرج بمحافظة القاهرة فى 25 ديسمبر من عام 1931، فهو نجل المؤلف المسرحى والسينمائى والشاعر العظيم بديع خيرى حصل عادل خيرى على ليسانس الحقوق ودبلوم الشريعة الإسلامية ودبلوم الاقتصاد السياسى، وكان محبا للتعليم.

وقع عادل خيرى فى غرام التمثيل أثناء دراسته الثانوية، فكون فرقة مسرحية من الهواة وأخرج لها مسرحية "مزين موضة"، واشترك فى فريق التمثيل بكلية الحقوق، ثم احترف التمثيل بفرقة نجيب الريحانى، وكان بطلا لمسرحياتها.

ومن أشهر أعماله المسرحية، إلا خمسة، لو كنت حلاوة، 30 يوم فى السجن، بداية عادل خيرى فى السينما كانت فى عام 1960 من خلال فيلم "البنات والصيف" في القصة الأولى من إخراج عز الدين ذو الفقار، والفيلم الثاني "لقمة العيش" 1960 من إخراج نيازي مصطفى، وبطولة صلاح ذو الفقار ومها صبري، وقام في الفيلم بدورين رجل وامرأة.

تزوج عادل خيرى من السباحة والرياضية إيناس حقى، بطلة العالم فى السباحة بإيطاليا، وعابرة المانش وأنجب منها 3 فتيات هن "عبلة وعزة وعطية".