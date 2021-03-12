تامر حسني يكتشف المواهب الغنائية مع أورنج.. “غني وسمعنا”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: أطلقت شركة الإتصالات المصرية “أورانج” وبشكل فيديو كليب، أحدث أغنيات النجم المصري تامر حسني، التي سجلت خصيصًا للحملة الإعلانية التي تقوم بها الشركة في مصر لخدمة “حريف غُنا”، حيث حملت الأغنية عنوان “غني وسمعنا” ولاقات فور إطلاقها إستحسان الجمهور بشكل كبير، وفي جميع أنحاء الوطن العربي.

هذا وقد تم تصوير الأغنية في مصر، ويحمل الكليب فكرة مميّزة جدًا حيث يظهر خلاله تامر حسني إلى جانب أشخاص يمتلكون أصواتًا جميلة لكنهم يعملون في مجالات أخرى حيث لم تسمح لهم الظروف بإظهار موهبتهم في الغناء.

أغنية “غني وسمعني”، من كلمات وألحان أحمد الروبي، وتوزيع علي فتح الله، وإخراج هادي الباجوري، ويقول تامر حسني في مقدمتها: “قوم غني وسمعني وخلينا تغني معاك قوم علي الصوت فرفش ده حبايبك أهوم وياك”.

ونشر تامر حسني الكليب عبر صفحته الرسمية بموقع “إنستغرام”، وعلّقت بالقول: “شكراً شركة أورنچ على انتاج هذا العمل المحترم شكراً أ/ ياسر شاكر أ/ مها ناجي شكراً لكل المسؤولين عن الكليب فعلاً مجهود رائع شكراً ياسمين الخربطلي على مجهودك الكبير”.