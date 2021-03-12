والد داكوتا جونسون يروي سبب مقاطعتها مادّياً بعدما قرّرت أن تصبح ممثلة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: عرفت داكوتا جونسون (31 عاماً) منذ صغرها أنها تريد أن تصبح ممثلة، وأكّد والدها دون جونسون (71 عاماً) هذه الحقيقة عندما أطلّ في حلقة 9 آذار (مارس) من برنامج “Late Night With Seth Meyers” واستذكر محادثة أجراها مع النجمة عندما كانت لا تزال طالبة في الثانوية، بحسب ما نقل موقع “إي أونلاين” الأميركي.

وتطرأ الممثل إلى الموضوع بعد أن سأله المذيع إذا كانت الأخيرة تطلب نصائح مهنية منه، مجيباً: “هي لا تحتاج إلى نصائح منّي. لدينا قاعدة في الأسرة أنّنا فقط ندعم مادياً الأفراد الذين يكمّلون تعليمهم. وعندما سألتها إذا بدأت تبحث عن جامعات اجابتني بأنّها لن تذهب إلى الجامعة وأنها تريد أن تصبح ممثلة”.

وتابع: “شرحت لها حينها أنّ قرارها يعني أنني لن أقوم بدعمها مادّياً بعد اليوم وسألتها كيف ستدير أمورها؟” لكن داكوتا أجابته ببساطة: “لا تقلق بشأن ذلك”.

وبالفعل لم تحتج الأخيرة إلى مساعدة والدها، حيث أضاف الأخير: “بعد ثلاثة أسابيع حصلت على دور في فيلم ديفيد فينشر “The Social Network”، أما ما حدث بعد ذلك فهو تاريخ معلوم”.

وقال دون: “إنها لا تتصل بي لطلب النصيحة، بل تتصل لتخبرني أنها أرادت رؤيتي لكنها تصوّر 3 أعمال في الوقت عينه”.

يذكر أنّ داكوتا حصلت على دورها الأول قبل بلوغها سن العاشرة، حيث ظهرت في فيلم “Crazy in Alabama” عام 1999 الذي مثلت فيه والدتها الممثلة ميلاني غريفيث.