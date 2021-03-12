في “حتة تانية”.. روبي تحتفل بأولى أغنيات ألبومها الجديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: احتفلت الفنّانة المصرية روبي، مساء أمس، بطرح أولى أغنيات ألبومها الجديد – الذي يحمل الاسم نفسه “حتة تانية” – عبر “يوتيوب”، بعد أيام من بثها خلال أحد تطبيقات برامج الأغاني الشهيرة.

ومن المُنتظر أن يتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، بعدما حدث ذلك مع “أنا لو زعلانة” التي انتهت من تصويرها بالفعل.

والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، بينما وزّعها الموزع الموسيقي توما.

ويُمثل الألبوم عودة للفنانة المصرية إلى الساحة الغنائية بعد غياب نحو 14 عاماً، وتقدّم من خلاله ست أغنيات، تعاونت خلالها مع عدد كبير من الشعراء والملحنين. وسيتم طرحها على طريقة “السينغل” واحدة كل أسبوع.

وبدأت تصوير مشاهد مسلسلها “شقة 6” الذي ستقدّمه في رمضان المقبل، عبر إحدى المنصّات الإلكترونية. وتدور أحداثه في أجواء من الإثارة والرعب، حول عقار سكني، يشوبه الغموض وتحديداً في الشقة الرقم ستة، ويحاول السكان كشف ألغازها وأسرارها.

ويشاركها في البطولة صلاح عبدالله، محمود البزاوي، أحمد حاتم، حمزة العيلي، رحاب الجمل، وآخرون.