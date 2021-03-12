مفاجأة داميان لويس وهيلين ميرين للملكة إليزابيث في عيدها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: سجّلت الممثلة البريطانية هيلين ميرين، التي نالت جائزة الـ”أوسكار”، عن تجسيدها شخصية الملكة إليزابيث على الشاشة الفضية، ألبوماً مع الممثل داميان لويس احتفالاً بعيد ميلاد الملكة الخامس والتسعين المقبل.

ويتضمّن ألبوم “موسيقى الملوك والملكات” أعمالاً موسيقية من تأليف ديبي وايزمان، وتروي فيه ميرين ولويس قصة بريطانيا خلال حكم 12 ملكاً وملكة من وليم الفاتح حتى الملكة إليزابيث التي تولّت الحكم عام 1952.

وسيصدر الألبوم في حزيران (يونيو) عند الاحتفال رسمياً بعيد ميلاد الملكة. أما عيد ميلادها الفعلي فهو 21 نيسان (أبريل).

وجسّدت ميرين دور إليزابيث على المسرح والشاشة ونالت جائزة الـ”أوسكار”، عن دورها في فيلم “الملكة” (ذا كوين) عام 2006. أما لويس، فقد لعب دور الملك هنري الثامن في المسلسل التلفزيوني “قاعة الذئاب” (وولف هول) الذي ألّفت وايزمان موسيقاه التصويرية.