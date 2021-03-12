شاكيرا تعود إلى استوديو التسجيل بعد غيابٍ دام 4 أعوام.. “عملٌ قيد التحضير”!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: أثارت النجمة العالمية شاكيرا (44 عاماً) شوق معجبيها ومتابعيها الذين يتعدّى عددهم الـ70 مليوناً في إنستغرام أمس الأربعاء بعد نشرها صورة وهي تغني في ميكروفون استوديو التسجيل من إحتمال إطلاق أغاني جديدة قريباً.

وعلّقت النجمة الكولومبيّة على الصّورة باللغتين الإنكليزية والإسبانيّة: “عملٌ قيد التحضير”!

وعلى الرغم من أنها معروفة بإطلالاتها اللافتة على المسرح، إلا أنها اختارت ملابس غير رسمية ومريحة أثناء التسجيل.

ويأتي هذا الخبر بعد حوالي ثلاثة أشهر من إصدار أغنية جديدة بعنوان “Girl Like Me” بالتعاون مع فرقة الـ”بلاك أيد بيز” (Black Eyes Peas).

وتفوّقت نسبة مشاهدة فيديو الأغنية الـ310 مليون مشاهدة عبر يوتيوب، وتصدّرت الأغنية قائمة موسيقى البوب اللاتينية.

ونشرت شاكيرا فيديو عبر إنستغرام يوم الثلثاء تشكر فيه دعم معجبيها لها ولأغنيتها لتحقق هذه النجاحات.

ويذكر أنّ النجمة لم تطلق ألبوماً منذ عام 2017 والذي جاء بعد فترة من الجمود وانقطاع أفكارها في كتابة الأغاني.