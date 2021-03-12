عادت إلى “النكد”.. 3 ملاحظات على “بوستر” نيللي كريم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: طرح المُنتج تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة “المتحدة للخدمات الإعلامية”، البوستر الدعائي الرسمي لمسلسل “ضد الكسر”، بطولة النجمة نيللي كريم.

ومن المُنتظر أن تشارك به في الماراثون الرمضاني المقبل، بعد النجاح الساحق الذي حقّقته من خلال “بـ100 وش”.

الملصق الدعائي أثار جدلاً، وبخاصةٍ أنّه مُركّب ويتخلله الغموض، إذ ظهرت من خلاله، وهي ترتدي ثوباً أبيضَ، وبكامل أناقتها وجمالها، وتقف أمام مرآة مُزينة بإضاءة خافتة، ولكن على رغم كل هذا الهدوء فإن هناك بقعة دماء خلف ظهرها، ما يترجم اسم العمل بأنها ضد الكسر.

وتفاعل الجمهور بشكل لافت مع الصورة، ودوّنوا ملاحظاتهم عليها ونرصدها فيما يلي:

– أفضل شكل دعائي ظهرت به بالمقارنة بأعمالها السابقة، من حيث الفكرة والتصميم والغموض.

– إنهاء الهُدنة والعودة من جديد إلى الأعمال التراجيدية الدرامية، بعدما شهد الموسم الماضي تغييراً بتقديمها عملاً مُبهجاً وكوميدياً.

– كان هناك إقبال كبير على تخمين القصة، وهناك إجماع على أنه سينال نجاحات كبيرة، معربين عن تحمسهم لمشاهدته.

والعمل من تأليف عمرو الدالي، وإخراج أحمد خالد، وبطولة محمد فراج، لقاء الخميسي، هشام إسماعيل، مصطفى درويش، تارا عماد، سينتينا خليفة، حمزة العيلي، نهير أمين، وإنتاج “العدل غروب” بمشاركة “المتحدة للخدمات الإعلامية”.