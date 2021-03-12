فن ومشاهير

مسلسل “قيامة أرطغرل” يدخل موسوعة “غينيس”

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: نجاح جديد يضاف إلى نجاحات المسلسل التركي الأشهر “قيامة ”، حيث دخل موسوعة “غينيس” كأفضل عمل درامي في تاريخ الدراما العالمية وبعائد تخطّى مليار دولار، وترجم إلى 39 لغة حول العالم ووصل عدد المشاهدات إلى 3 مليارات حول العالم.

من جهة أخرى، زار جلال آل وملكشاه أوزين، ومراد كراك، من ممثلي “قيامة أرطغرل” و”المؤسس عثمان”، مع وقف الديانة التركي، الأيتام في إدلب السورية ممن فقدوا عائلاتهم في الحرب، وشاركوهم اللعب والرقص والهدايا، في زيارة تهدف الى رسم البهجة والفرح على وجوه الأطفال.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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