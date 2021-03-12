كلاكيت ثاني مرّة.. محمد إمام يفشل في استكمال تصوير مسلسله

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: للمرة الثانية خلال أيام قليلة، لم يتمكن الفنان محمد إمام من استكمال تصوير المشاهد الخارجية لمسلسله الجديد “النمر” بسبب تجمهر محبيه حوله ومحاصرتهم له.

ونشر إمام على حسابه الخاص في “إنستغرام” فيديو ظهر فيه محاصراً بجمهوره، خاصة من الأطفال الصغار، الذين حرصوا على مصافحته، مما اضطره للتوقف لإلقاء التحية عليهم.

وتعقيباً على الفيديو قال إمام: “بما إني مش عارف أصور المسلسل في الشارع.. حبيت أقولكم إن حبكم بالدنيا كلها.. اعملوا فيا اللي أنتوا عاوزينه ولا يهمكم”.

مسلسل “النمر” من بطولة: محمد إمام، هنا الزاهد، نرمين الفقى، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود، بيومى فؤاد، أحمد خالد صالح وإيناس كامل، وعدد آخر من الفنانين الشباب… وتدور أحداثه حول “النمر”، الذي يسطو على محلات الذهب في منطقة الصاغة وسط محاولات من أصحاب هذه المحلات للوصول إليه ومعرفة شخصيته، وذلك برصد مكافآت تصل إلى خمسة ملايين جنيه لمن يقبض عليه.