بعد “حب غلط”.. جديد محمود العسيلي “بقت معايا”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: طرحت الجهة المُنتجة لكليب “بقت معايا” للفنان المصري محمود العسيلي، صوراً جديدة وحصرية من كواليسه، والمُقرر طرحه خلال أيام، عبر “يوتيوب” وقنوات الموسيقى المختلفة.

وأعرب العسيلي عن سعادته بطرح “بقت معايا” بعد نجاح “حب غلط” قبل شهر، متمنياً أن تنال استحسان جمهوره.

ومع نهاية الشهر الماضي، طرح مقطعاً دعائيا منها، حقّق تفاعلاً كبيراً بين جمهوره، وهي من كلمات سارة فرج، ألحان إيهاب عبدالواحد، توزيع أمير هداية، إنتاج “دي إس ميديا” و”صوت الدلتا”، وإخراج إبراهيم حدرج.

يُذكر أنّ العسيلي طرح أخيراً “حب غلط” من ألحانه وكلمات أمير طعيمة، توزيع ومكس وماستر على فتح الله، والفيديو كليب من إخراج إبرهيم حدرج.