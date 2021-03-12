محمد هنيدي يسخر بطريقته من خبر غلق صفحته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: سخر النجم الكوميدي محمد هنيدي من الأنباء التي تم تداولها خلال الساعات القليلة الماضية، حول غلق صفحته على “فيسبوك”، وطلب من متابعيه وجمهوره عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة مساعدته في إنهاء تلك الشائعة.

وكتب هنيدي ساخراً في منشور عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، قائلاً: “تيست تيست.. على من يرى هذا البوست عمل لايك.. لأن في شائعات مغرضة بتقول الصفحة اتقفلت وماحدش عارف يخش عليها، وشكراً، وماحدش يعمل أضحكني عشان الموضوع جد، شكراً تاني”.

وكان هنيدي قد أبدى تعجبه من بعض ردود الأفعال حول الفيديو المنتشر للتحرش بطفلة المعادي من قبل أحد الأشخاص في مدخل إحدى البنايات السكنية.

واستنكر المطالبات بالتستر على فضيحة المتحرش وعدم نشر صورته مشيراً إلى أن الستر لا يجب أن يحدث مع جريمة بشعة مثل التحرش.

وكتب قائلاً: “بعض الأشخاص بيتكلموا عن الستر في جريمة مرعبة زي التحرش بطفلة.. الستر لما بتكون بترتكب معصية أكيد.. بس المعصية دي متأذيش حد.. أما التحرش بطفلة دي جريمة.. جريمة في أي دين وجريمة في أي قانون.. جريمة لازم صاحبها يتعاقب عليها”.