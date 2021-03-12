شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح الشرنوبى: لما سمعت ذكرى أخدتها بالحضن وأغنية "وحياتى عندك" لم تنجح فى بدايتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل الموسيقار صلاح الشرنوبى ضيفا في برنامج "سهرة خاصة" المذاع على قناة الحياة، وقال: "تعاونت مع محمد الحلو في أكثر من أغنية واتشرفت بالعمل معه، وأغنية قلبى على طيرى كانت معمولة لصادق قيلينى لأنه كان عاوز يغنى شرقى".

وتابع صلاح الشرنوبى: "المهم محمد الحلو سمع الأغنية واحنا بنقولها في البروفة كدندنة كدة، وقالى عاوز يجربها كدة وغناها في بروفة كهزار من أول مرة قال هياخدها وبعد كدة اتقابلنا بقى في (أهيم شوقا)".

وأضاف صلاح الشرنوبى: "أغنية حرمت أحبك للفنانة وردة الجزائرية كانت قبل نار الغيرة ووردة وقتها لما عملناها واحنا بنعمل بروفة قالت إن اللحن بتاعها بيفكرها بألحان فريد الأطرش وأنا مكنتش واخد بالى".

وعن المطربة ذكرى قال: "مكنتش أعرفها لسه وكان في صديق بيجيب المطربين والمطربات العرب وقالى إن في بنت اسمها ذكرى وروحت قابلتها في منزلها، وراجت غنت (على بلد المحبوب) ولقيت نفسى روحت واخدها بالحضن، ومن يومها أصبحنا أصدقاء".

وتابع: "وفى مرة وأنا عندها وكنت قاعد بشوف النصوص وبعمل لحن (وحياتى عندك) وفاجأة تقولى الأغنية بتاعتى، فالمهم اديتهالها ولكن الأغنية لم تنجح بعد 7 شهور، فقالتلى أنا هاصورها فيديو كليب ومن وقتها عملت نجاح كبير".

واستكمل صلاح الشرنوبى: "كنت في مرة عاوز أعمل أغنية باللهجة المغربية وعملت أغنية (الله غالب)، وكنت عاملها لمطربة مغربية ومكنش من نصيبها وعرضتها على مطربة لبنانية شهيرة وكسلت فأخدتها ذكرى لنفسها وأنتجتها على حسابها كاملا".