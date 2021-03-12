شكرا لقرائتكم خبر عن ورثة عبد الحليم حافظ: تنظيم حفل هولوجرام للمطرب الراحل انتهاك واضح للملكية الفكرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر ورثة العندليب عبد الحليم حافظ، بياناً صحفياً، يستنكر تنظيم إحدى الشركات احتفالية هولوجرام لعبد الحليم حافظ في بداية أبريل داخل قصر البارون، دون الحصول على تصريح منهم لاستغلال الإسم أو الصورة أو الأغانى، وجاء نص بيانهم كالتالى: "في ظل جهود مصر لحماية حقوق الملكية الفكرية، إلا أن التعدي علي حقوق الملكية الفكرية في مجال المصنفات الفنية يتم بمنتهى الاستفزاز، فقد أعلنت إحدى الشركات عن تنظيم احتفالية هولوجرام لعبد الحليم حافظ في بداية أبريل المقبل، وهذا الأمر يعد انتهاك واضح لحقوق الملكية الفكرية، والمريب في الأمر أن تنظيم الحفل في قصر البارون دون الحصول علي تصريح من الورثة سواء عن استغلال الصورة والتجسيد بالهولوجرام وحقوق الأغانى التي لم يتنازل العندليب عن حقوقها إلى جهة حتي الشركة التي أسسها العندليب والعملاق موسيقار الأجيال كانت فقط تدير أغانيهم بعائد سنوى ولا تمتلك الأغانى التي تعد حق أصيل للورثة وبعضها لكيانات بالدولة مثل الإذاعة المصرية فكيف يتم هذا الإعلان دون أن يكون هناك أي تصاريح سواء لاستغلال حقوق الأغانى أو حقوق المؤلفين والملحنين المقيدين بجمعية المؤلفين والملحنين".

وتابع الورثة في بيانهم: "لقد سعدنا جميعاً لحسم قضية أم كلثوم من الاعتداء علي حقوقها وكان حفل هولوجرام أم كلثوم، بقصر عابدين بمثابة بارقة أمل لانتصار حقوق الملكية الفكرية وأنه ليس هناك من يرعى القراصنة، ومن أجل ذلك تحالف ورثة العندليب مع الكيانات الوطنية التي نظمت احتفالية قصر عابدين ليكون هى التى لها حقوق تنظيم احتفاليات هولوجرام عبد الحليم بمصر والدول العربية وأنهم حصلوا علي الحقوق بشكل شرعي من الورثة لاستخدام الصورة والاسم والأغاني".

واستكمل البيان:"التقنية والتنظيم المشرف وقتها جعلتنا نثق فيها كما وثقت فيها الدولة وخرجت بشكل لائق في نوفمبر الماضي من قصر عابدين إحدى رموز حماية الحقوق في مصر، ونظرا لظروف كوفيد 19 سوف تنطلق الاحتفاليات الرسمية بعد رمضان المبارك، وإذ كنا نستنكر إعلان يدعو إلي القرصنة علي حقوقنا فإنه للأسف الشديد يقترن الإعلان باسم قصر البارون فان ذلك يعد قرصنة يجب أن يتم التصدى لها وتمنعها كل الجهات المعنية بالدولة".