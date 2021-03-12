شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب يعود إلى القاهرة بعد رحلته الناجحة فى دبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود النجم عمرو دياب إلى القاهرة، بعد أجازة قضاها بمدينة دبى، أنجز فيها عدد من المهام في مسيرته، حيث طرح رسميًا إعلان عطره الجديد الذى يحمل اسمه، الأمر الذى تداوله رواد السوشيال ميديا بشكل ملحوظ.

وظهر عمرو دياب من خلال الصورة المتداولة على السوشيال ميديا بجانب السيناريست تامر حبيب والمنتج الفني محمد طلعت، حيث يعود إلى القاهرة بعد رحلة ناجحة.



عمرو دياب يعود إلى القاهرة

الهضبة عمرو دياب خطف ترند السوشيال ميديا خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعد نشره عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، صورة ظهر فيها أثناء تواجده بحمام السباحة، كما ظهر أيضا برفقة الموديل إنجى كيوان والتى ظهرت معه في الإعلان الجديد، حيث دائما ما يعلق رواد مواقع التواصل الاجتماعى على احتفاظه باللياقة البدنية ورشاقته.



عمرو دياب يعود إلى القاهرة بعد رحلة عمل فى دبى

وتلك ليست المرة الأولى الذى يظهر فيها الميجا ستار عمرو دياب خلال حملته الترويجية لأحد البراندات، حيث سبق وشارك متابعيه وجمهوره، بصورة جديدة له من وراء كواليس تصوير إعلانه الجديد مع عدد من الأصدقاء في العاصمة الإماراتية دبي، وظهر الهضبة فى الصورة التى نشرها عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، وهو يلتقط سيلفي مع عدد من الأصدقاء وفى الخلفية أبراج مدينة دبي الشاهقة.

وكان النجم عمرو دياب طرح رسميًا إعلان عطره الجديد الذى يحمل اسمه فى الأيام القليلة الماضية، الأمر الذى تداوله رواد السوشيال ميديا بشكل ملحوظ.