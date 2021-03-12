شكرا لقرائتكم خبر عن سيلينا جوميز تنتقد مصورى البابارتزى بسبب انتهاك خصوصيتها.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمتلك النجمة العالمية سيلينا جوميز الكثير من القصص عن خطواتها الأولى نحو الشهرة عندما كانت فى سن المراهقة، حيث أكدت نجمة البوب الشهيرة خلال حديثها لمجلة VOGUE لعدد شهر أبريل المقبل أنها تعرضت لمواقف مزعجة بسبب مصورى البابارتزى وذلك فى بداية مسيرتها وشهرتها.

قررت سيلينا جوميز البالغة من العمر 28 عاما أن تحكى عن موقف تعرضت له فى سن الـ15 من قبل مصورى البابارتزى، حيث كانت تتواجد مع أسرتها وبعض أفراد عائلتها الذين أتوا لزيارتهم وتوجهوا جميعا لقضاء يوم ممتع على الشاطئ ليفاجأوا جميعا بوجود رجال حاملين الكاميرات ويقفون بعيدا وذلك بهدف التقاط عدد من الصور لها خلال ارتدائها "المايوه" وهو ما اعتبرته جوميز "انتهاك خصوصية".



سيلينا متصدرة غلاف VOGUE

وكانت النجمة سيلينا جوميز نشرت على صفحتها الشخصية بـ"إنستجرام" خلال الساعات القليلة الماضية صورة غلاف مجلة "VOGUE" الذى تتصدره، وقد لاقى الغلاف إعجاب قطاع كبير من محبيها وعشاقها من مرتادى صفحتها الشخصية.