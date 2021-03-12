شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح الشرنوبى: "بتونس بيك" لـ وردة أول أغنية من ألحانى عملت بوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل الموسيقار صلاح الشرنوبى ضيفا في برنامج "سهرة خاصة" المذاع على قناة الحياة، وروى بداياته مع الفن وكواليس تعاونه مع الفنانة الراحلة وردة الجزائرية، قائلا: "أنا من مواليد الإسكندرية وتحديدا الأنفوشى، وكنت بلعب زى الأطفال زمان ومدفع رمضان بيضرب من جنبنا والطقوس الجميلة اللى فيها ذكريات جميلة، ونسيم البحر كان من أسباب بدايتى الفنية".

وأضاف صلاح الشرنوبى: "الناس كانت بتقولى صوتى حلو وأنا في إعدادى، وكان سيد الشرنوبى هو اللى احتضنا أنا وأخويا فاروق الشرنوبى، وأخويا أخد عنه العزف على العود، وأنا بلحن وكوّنا فريق احنا التلاتة، ولكن فاروق كان هو اللى بيغنى أكتر، وفى آخر الثمانينيات بدأت ألحن حاجات من بيرم التونسى وصلاح جاهين".

وتابع صلاح الشرنوبى: "عملت بعد كدة أغانى للفنانة سميرة سعيد، وكنت بقابل ناس كتير لما أنزل القاهرة عند أخويا فاروق، منهم مدحت صالح وعلى الحجار ومحمد الحلو وشعراء كثير، والأغنية اللى عملت بوم بعد كدة (بتونس بيك) للنجمة وردة".

واستكمل الشرنوبى: "وردة أعجبت بكلمات أغنية بتونس بيك وكمان اختارت أغنية حبك صالحنى، وقالتلى ابعتلى الشريط أسمعها ولما سألتها ابعتهولك على فين قالتلى على شارع المرعشلى فقلتلها بهزار وده من إيه".

واختتم: "جربت مرة أغنى أمام الجمهور على مسرح جامعة الإسكندرية وكان عدد الناس كبير وكانت آخر مرة بسبب الرهبة من الجمهور، لأن مواجهته صعبة وكانت ركبى بتخبط في بعض، وكررت التجربة دى مرة تانية ولكن من قريب في قرطاج ولكن أمام عدد أكبر بكثير".