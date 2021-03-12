نادية الجندي: والدي كان متدينا ولهذا السبب تزوجت عماد حمدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قالت الفنانة نادية الجندي، إن الفن كان بداخلها منذ الطفولة، إذ كانت تحب الرقص والتمثيل، وأداء الاستعراضات، كما كانت تهوى مشاهدة الأفلام.

وعن والدها تحدثت نادية في لقائها مع المذيعة وفاء الكيلاني ببرنامج السيرة، المعروض على قناة ON: "بابا كان راجل متدين جدا وناجح في حياته العملية والأسرية وكان عنده أخلاقيات الزمن الجميل".

وتابعت "فضلت طول عمري مش عايزة اتجوز إلا واحد في سن بابا، لما اتجوزت عماد حمدي شفت فيه صورة بابا، وكان أكبر مني بكتير كان فرق رهيب والصحافة أيامها كتبت".

جدير بالذكر أن نادية الجندي شاركت في الموسم الرمضاني الماضي 2020، بمسلسل "سكر زيادة" مع الفنانة نبيلة عبيد، الفنانة سميحة أيوب، وعدد كبير من ضيوف الشرف.